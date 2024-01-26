Щоб зберегти риб: у Японії розробили "тунець" із рослинних інгредієнтів

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26 січня 2024

Японська компанія NH Foods розробила з рослинних інгредієнтів продукт, який називають "альтернативою тунця". Винахідники сподіваються, що це допоможе зберегти запаси цього виду риб у світовому океані.

Компанія каже, що витратила шість місяців на розробку смаку та текстури продукту, який би нагадував справжню рибу, пише NHK News.

У NH Foods кажуть, що продукт виготовляють із "конняку" (рід субтропічних бульбових рослин, який їдять у Японії) на основі ямсу та інших інгредієнтів.

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Також компанія розробила рослинний суп із локшиною рамен, який відтворює смак бульйону зі свинячої кістки, і бутерброди з яловичиною по-корейськи з соєвим м’ясом.

  Фото: nblxer/Depositphotos

"NH Foods Group започатковує нові ідеї, які розширюють можливості для білка як джерела сили для життя. Ми докладатимемо зусиль для створення різноманітних дієтичних засобів, які допомогли б людям відчувати "радість їжі". Наша компанія робить продукти з повагою до навколишнього середовища та суспільства", – йдеться на сайті NH Foods.

Раніше ми писали, що в Ізраїлі вперше виростили в лабораторії м’ясо вугра.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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