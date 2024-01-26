"Особливо жорстокий метод": у ЄС відреагували на страту в’язня в США за допомогою вдихання азоту

Європейський Союз засудив перше застосування у США смертної кари із використанням азоту.

Як йдеться у заяві прессекретаря ЄС, смертна кара є порушенням права на життя і остаточним запереченням людської гідності. Вона "не діє як стримуючий фактор злочинності і є найвищою мірою покарання, що робить помилки правосуддя незворотними".

Страта відбулася шляхом примусу засудженого дихати азотом, що призвело до азотної гіпоксії.

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"На думку провідних експертів, цей метод є особливо жорстоким, окрім того, ув’язнений вже пережив невдалу спробу страти за допомогою смертельної ін'єкції в листопаді 2022 року", – сказав речник ЄС.

Він додав, що в США були виправдані 196 приречених до смерті, і закликав до скасування смертної кари.

Наразі 29 штатів США вже або скасували смертну кару, або запровадили мораторій на виконання смертних вироків.

У ЄС стурбовані тим, що попри стійке загальне зниження застосування смертної кари в США, у 2023 році кількість страт зросла: у в п'яти штатах життя позбавили 24 людини.

"Закликаємо штати, де все ще застосовують смертну кару, запровадити мораторій і рухатися до її скасування, відповідно до загальносвітової тенденції", – наголосив речник ЄС.

Нагадаємо, 25 січня у штаті Алабама (США) провели першу в світі страту шляхом вдихання азоту. Цей метод застосували до 58-річного увʼязненого Кеннета Юджина Сміта.

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Сміта засудили за замовне вбивство дружини проповідника у 1988 році. Прокурори заявили, що він і ще один чоловік отримали по 1000 доларів від її чоловіка. Той був "по вуха у боргах", і в такий спосіб хотів отримати страхову виплату.