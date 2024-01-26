Пліснява на стінах і підвал замість укриття: на Хмельниччині виявили порушення у дитячому реабілітаційному центрі. ФОТО

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Щасливе дитинство" у місті Полонне, що на Хмельниччині, виявили значні порушення умов утримання та виховання дітей.

Співробітники Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини навідалися до закладу, де зараз перебувають 13 вихованців, повідомляють в омбудсмена. Це діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, позбавлені батьківського піклування та з різних причин не виховуються у сім’ях.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, його співробітники виявили, що з дітьми не працює психолог.

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Також у закладі не створені умови для здобуття освіти: школярі, навчаючись в онлайн-форматі, одночасно підключені до уроків з різних предметів. При цьому діти перебувають в одній кімнаті без нагляду дорослих і "замість навчання вони займаються більш цікавими для себе справами", кажуть в Офісі омбудсмена.

Діти змушені дихати пліснявою

Укриттям для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації є підвальне приміщення, не адаптоване для перебування у ньому під час повітряної тривоги.

"Діти змушені дихати пліснявою, якою покриті всі стіни, та харчуватися продуктами, які зберігаються разом гнилими овочами", – йдеться в дописі.

Продукти зберігаються разом гнилими овочами

Крім того, в ізоляторі, де мали б перебувати хворі діти, проживають будівельники.

"Порушення мають бути усунені. А права дітей – поновлені!" – наголосив Уповноважений.

В ізоляторі, де мали б перебувати хворі діти, проживають будівельники

Дмитро Лубінець також зазначив, що влітку 2023 року його представник вже відвідував цей заклад. Тоді також були виявлені численні порушення. Зокрема, заклад не виконав рекомендації лікаря щодо необхідності консультації психіатра для чотирьох дітей, які одночасно нанесли собі порізи гострим предметом. Також лікар-невролог не провів огляд дитини після стаціонарного лікування.

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УСІ ФОТО: Офіс Омбудсмена

Одне із зауважень стосувалось відсутності вентиляції в укритті, замість якого була пробита дірка у стіні. Внаслідок цього температура повітря у приміщенні була такою ж, як надворі.