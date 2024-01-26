На Буковині розслідують побиття вихованця інтернату: директорка каже, що ударів завдала інша дитина

На Буковині розслідують побиття дитини у релокованому центрі соціальної підтримки дітей "Гармонія" з Харкова.
У мережі з'явилися фото синців на тілі одного з вихованців інтернату, а редакція "Чернівецького променя" повідомила, що "одна з жінок у закладі систематично знущається з дітей".
Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Утім, директорка дитбудинку Алла Трохименко заперечила, що дитину побив хтось із персоналу.
За її словами, діти побилися між собою, а вона дізналась про інцидент від медсестри, яка надіслала фото синців.
"Діти побилися. Старша дитина вдарила молодшу проводом від зарядного пристрою. Зараз тут прокуратура і поліція", – коротко пояснила ситуацію Алла Трохименко у коментарі "УП. Життя".
|Фото: promin.cv.ua
Зараз директорка інтернату в Банилові-Підгірному спілкується з правоохоронцями.
"Мені ці фото присилала сестра медична, коли це трапилось. Я це фото знаю. А поширюють, нібито це зробила викладачка. Я хочу, щоб з цим розібрались правоохоронні органи. У нас 45 дітей, якщо їх опитати, то цього не приховаєш, якби це дійсно було. Тому я цього не боюся", – казала Алла у коментарі "Суспільному".
Чернівецька обласна прокуратура відкрила провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).
"За попередньою інформацією, дітям могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання", – кажуть правоохоронці.
Наразі вони проводять досудове розслідування.
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