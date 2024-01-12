Взяли тканину зі щоки: у Львові прооперували хлопця із вродженим дефектом піднебіння

У Львові лікарі прооперували 17-річного Артема з Києва, який мав вроджену ваду твердого піднебіння.

Про це інформує лікарня Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит".

У пацієнта була вроджена недуга – складна розщілина піднебіння. Вада псувала Артему якість життя, тому необхідно було оперативне втручання.

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Першу операцію, яка мала усунути дефект губ, хлопцю провели у 3 місяці. До 10-ти років йому закрили дефект м'якого піднебіння. Із твердим усе було складніше.

17-річний Артем з Києва. Фото: "Охматдит"

Родина Артема була на консультаціях у щелепно-лицевих хірургів по всій Україні. Але кожна операція ускладнювала наступну: рубці ставали загрубілими, тому було важко взяти тканину, щоб виправити ваду, що залишилась.

"Я завжди шукала допомоги для сина. Ми все життя були на обліку. Хірурги з Харкова і Києва порадили звернутися до турецьких лікарів. Ми були у Туреччині, сина оперували і в Польщі, але результату не було, повністю закрити дефект піднебіння нікому не вдавалося", – розповіла мама хлопця.

Під час операції хірурги пропонували виправити ваду за допомогою клаптика тканини на ніжці з язика за методикою Vuerrero – Santos. Її суть полягає у тому, що клаптик пришивають в ділянці дефекту, язик підтягують і фіксують швами. Однак це могло б ускладнити харчування та мовлення. Тому Артем та його мама на таке втручання не наважились.

"Ми вирішили пошукати ще варіанти і знайшли рішення у Львові. Ми потрапили на консультацію і тут запропонували нове рішення, яке підійшло нам із сином ідеально", – додала мама пацієнта.

Лікарка-хірургиня Христина Погранична пояснює, що для того, щоб закрити дефект, взяли тканину із щоки хлопця.

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"Ми взяли фрагмент тканин на судинній ніжці з його щоки – артерізований клапоть. Це фрагмент лицевої артерії, який буде живити ділянку піднебіння", – каже Погранична.

Хірург Роман Огоновський каже, що потрібно було достатньо тканини, щоб повністю закрити дефект.

"Дефект був значним, тому недостатньо тканин піднебіння. Фрагмент зі щоки нам дозволяв повністю його закрити. Мікроваскулярна хірургія вирішує таку проблему", – розповів Огоновський.

Операція минула успішно. Лікарі закрили сполучення ротової і носової порожнин. Тканина, взята зі щоки, прижилася, все загоїлося, кров у піднебінні добре циркулює. Артема вже виписали додому.

Нагадаємо, раніше писали, як хірурги із США відновлюють обличчя українських бійців.

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Віра Шурмакевич, "УП.Життя"