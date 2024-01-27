"Вбивають тварин і хизуються цим": зоозахисники виявили нові свідчення екоциду росіян. ФОТО

Зоозахисники зібрали нові докази екоциду, який російські військові вчиняють на окупованих територіях Херсонщини. Ворог убиває диких тварин та хизується цим на фото.

Як повідомляють в організації UAnimals, учасниця волонтерської спільноти надіслала їм фотографії, на яких російські військові з окупованої частини Херсонщини хизуються вбитими тваринами.

"Ці світлини – ще одне підтвердження, що росіяни вбивають в Україні все живе і чинять справжній екоцид", – кажуть в організації.

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Зоозахисники встановили, що на фото зображені застрелені заєць-русак та фазан звичайний.

Застрелений фазан

Крім того, науковий співробітник інституту зоології Шмальгаузена Віталій Смаголь підтвердив зоозахисникам, що на одному зі знімків – застрелений самець благородного оленя.

Застрелений самець благородного оленя

В організації додають: проведений аналіз підтверджує, що фото були зроблені на Херсонщині, втім визначити точну локацію не вдалося. Зоозахисники зазначають, що до повномасштабного вторгнення стада оленя благородного мешкали в заповіднику "Асканія-Нова" та Азово-Сиваському національному парку.

За час повномасштабного вторгнення від бойових дій постраждали приблизно 20% природоохоронних територій в Україні. Через окупацію неможливо оціними, скільки тварин там загинуло, кажуть зоозахисники.

УСІ ФОТО: UAnimals

За словами начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, що росіяни знищують природні заповідники на окупованій Херсонщині, розміщуючи там техніку та полюючи на унікальні види тварин.