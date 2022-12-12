Росіяни на Херсонщині вбивають червонокнижних птахів задля розваги – облрада

Російські окупанти розстрілюють на Херсонщині птахів, які входять до Червоної книги. Йдеться про білих лебедів.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу 12 грудня.

За його словами, загарбники знущаються над тваринами задля розваги.

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Крім того, окупанти перетворили Арабатську Стрілку (піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря) та санаторії на військові бази. Туди, за інформацією депутата, приходять росіяни, які йдуть з ротації, а також ті, хто прибувають як мобілізовані. Вони і вчиняють екоцид.

"Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Учора повідомляли, що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів.

Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", – наголошує Хлань.

Нагадаємо, раніше керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський у коментарі "УП. Життя" підтвердив, що окупанти під час відступу з Херсона викрали із місцевого міні-зоопарку єнота. Згодом директор звіринця Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрала армія РФ. У Міністерстві оборони теж пообіцяли, що обов'язково повернуть тварину в Україну.

Долею "бойового" херсонського єнота переймаються й українці, тому створили петицію, у якій пропонують обміняти пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі на викраденого єнота.

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