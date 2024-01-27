Українські полярники показали снігових "пончиків" в Антарктиці. ФОТО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали сувої зі снігу, які ще називають сніговими рулонами або ж "пончиками".

Таке явище є доволі рідкісним навіть для Антарктики, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники пояснюють: снігові "пончики" – це кількашарові згортки снігу, всередині яких – порожнеча. Вони можуть "вирости" від кількох сантиметрів у діаметрі до понад метру, і бути схожими на тюки сіна на полі.

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Для утворення снігових "пончиків" потрібні такі умови:

два різних шари снігу: нижній (підмерзлий або вкритий льодовою кіркою) є своєрідною підкладкою, верхній (свіжий, пухкий і мокрий) має вкривати нижній шар, але не прилипати до нього;

температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто вище 0°С);

сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Сувої зі снігу ще називають сніговими рулонами або ж "пончиками"

Для формування "рулонів" снігу здебільшого потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

Вони можуть "вирости" від кількох сантиметрів у діаметрі до понад метру

"Необхідність збігу всіх цих доволі специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке не часто можна побачити.

Оскільки всередині згортка сніг має невелику щільність, він легко вивітрюється, залишаючи отвір, інколи отвір утворюється одразу під час загортання снігової ковдри", – пояснюють полярники.

Для формування "рулонів" снігу здебільшого потрібен схил

Нагадаємо, біля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята.

Снігові "пончики" можуть бути схожими на тюки сіна на полі

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