Скелет жінки-ацтека 50 років вважали "іспанським ченцем": вчені з Мексики виявили історичну помилку

Нещодавні дослідження древнього палацу в Мексиці вказали на серйозну історичну помилку. Протягом 50 років вважалося, що скелет, виставлений у палаці, належав іспанському ченцю, але новий аналіз показав, що насправді він належав жінці-ацтеку.

Дослідження провели антропологи Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), пише Аrkeonews.

Палац Кортеса був пошкоджений землетрусом у вересні 2017 року, що стало причиною його реконструкції.

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Знахідка 1971 року вважалася похованням Хуана Лейви – іспанського монаха, який служив дружині Ернанда Кортеса – конкістадора і першовідкривача, завойовника Мексики. Ідентифікація ґрунтувалася на францисканському кодексі XVI століття. Однак відмінності в особливостях скелету викликали у вчених сумніви.

Протягом 50 років вважалося, що скелет належав іспанському ченцю

Завдяки цьому, як раніше вважалося, обґрунтованому висновку, на табличці з описом, яка "супроводжувала" археологічну знахідку майже півстоліття, було написано: "Поховання з деформованим тілом", "Знайдено поховання чоловіка з деформованими хребцями".

Однак аналіз скелета показав, що на момент смерті це була жінка у віці від 30 до 40 років. З огляну на розмір плечової кістки, дослідники припускають, що особа мала зріст близько 147 сантиметрів. Ширша форма тазу також вказує на те, що скелет належав жінці. Дослідники припускають, що її поховали ритуально, можливо, під час жертвоприношення. Це могло статися у період іспанського вторгнення між 1500 і 1521 роками.

ФОТО: INAH

За словами вчених, під час дослідження також виявили останки двох інших людей, зокрема немовляти і дитини, які, ймовірно, перебували у родинних стосунках. Вчені запропонували провести ДНК, щоб довести чи спростувати це.

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