"Не хотів виїжджати": на Сумщині обстріл РФ вбив останнього жителя села Степок

Армія РФ вбила останнього мешканця села Степок на Сумщині. Снаряд потрапив у кімнату, де перебував 60-річний Олександр Миколайович.

Про загибель батька повідомив син Руслан, пише Суспільне. Смерть цивільного у селі також підтвердили у Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.

Село Степок розташоване недалеко від кордону з Росією, поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка". За словами сина загиблого, його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися. Чоловік виїжджати не захотів.

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"В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Світла вже не було, окупанти гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури.

Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", – каже син.

Армія РФ вбила останнього мешканця села Степок на Сумщині

Зі слів секретарки Краснопільської селищної ради Ірини Юхти, достеменно невідомо, коли саме чоловік загинув.

Снаряд потрапив у кімнату, де перебував 60-річний Олександр Миколайович

"Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо", – каже вона.

УСІ ФОТО: Суспільне

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).