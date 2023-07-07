Попри війну понад 70% українців вважають себе щасливими – опитування

Станом на травень 2023 року, попри понад рік повномасштабної війни 70% українців вважають себе щасливими, а 16 – навпаки.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15% – нещасними.

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Як і раніше, зберігається тенденція, що молодші (80%) і заможніші (86%) респонденти відчувають себе щасливішими. Також географічно із заходу (75%) до сходу (69%) знижується частка тих, хто щасливий. Однак більшість мешканців східних регіонів також вважають себе щасливими людьми.

71% українців вважали себе щасливими, а 15% – нещасними

Утім, лише 54% вимушених переселенців вважають себе щасливими.

Соціологи зазначають, що інші опитування КМІС показують ряд негативних наслідків для пересічних українців унаслідок російського вторгнення. Зокрема, 78% говорять про поранення або загибель принаймні когось з родичів чи друзів, 64% – про зниження доходів, 29% – про втрату роботи. Крім цього, 64% відзначають погіршення психічного здоров’я, 55% – фізичного здоров’я.

"Тому принципово важливо, що показник щастя практично не змінився і в цілому, і серед окремих категорій населення. Українці попри море труднощів і викликів сьогодення знаходять способи адаптуватися до складної реальності та рухатися вперед", – говорить виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, згідно з іншим опитуванням КМІС, українці оцінюють свій добробут практично так само, як до війни.