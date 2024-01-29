Після 5 тисяч вдалих стрибків: у Таїланді через падіння з 29-поверхівки загинув британський бейсджампер

У Таїланді загинув 33-річний британський бейсджампер Нат Одінсон, який стрибнув з даху 29-поверхівки.
У чоловіка виникли проблеми із парашутом, пише The Guardian.
Ввечері 27 січня бейсджампер заліз на дах однієї з 29-поверхівок у місті Паттайя, не маючи на це відповідного дозволу.
Після стрибка в Одінсона не розкрився парашут. Зазначається, що чоловік впав на верхівку дерев, після чого – на землю.
|Нат Одінсон. Фото: The Guardian
Стрибок екстремала фільмував його друг, таїландець.
За словами брата Одінсона, 39-річного Еда Гаррісона, на кадрах видно, що під час стрибка мініпарашут застряг у ременях, а відтак, "не було жодного шансу", щоб він розкрився.
Ед Гаррісон розповів, що до цього брат здійснив близько 5 тисяч стрибків по всьому світу.
"Парашут, з яким стрибнув загиблий, був несправний – зокрема, він не був відцентрований", – розповів співробітник місцевої поліції Камолпорн Наді.
Він додав, що відео товариша Одінсона, на якому він зафільмував останні хвилини бейсджампера, буде додано до справи як доказ.
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