Після 5 тисяч вдалих стрибків: у Таїланді через падіння з 29-поверхівки загинув британський бейсджампер

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 січня 2024

У Таїланді загинув 33-річний британський бейсджампер Нат Одінсон, який стрибнув з даху 29-поверхівки. 

У чоловіка виникли проблеми із парашутом, пише The Guardian.

Ввечері 27 січня бейсджампер заліз на дах однієї з 29-поверхівок у місті Паттайя, не маючи на це відповідного дозволу. 

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Після стрибка в Одінсона не розкрився парашут. Зазначається, що чоловік впав на верхівку дерев, після чого – на землю. 

Нат Одінсон. Фото: The Guardian

Стрибок екстремала фільмував його друг, таїландець. 

За словами брата Одінсона, 39-річного Еда Гаррісона, на кадрах видно, що під час стрибка мініпарашут застряг у ременях, а відтак, "не було жодного шансу", щоб він розкрився.

Ед Гаррісон розповів, що до цього брат здійснив близько 5 тисяч стрибків по всьому світу. 

"Парашут, з яким стрибнув загиблий, був несправний – зокрема, він не був відцентрований", – розповів співробітник місцевої поліції Камолпорн Наді. 

Він додав, що відео товариша Одінсона, на якому він зафільмував останні хвилини бейсджампера, буде додано до справи як доказ. 

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