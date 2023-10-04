"Було чудово": у США 104-річна жінка стрибнула з парашутом і претендує на світовий рекорд

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 жовтня 2023

104-річна американка Дороті Хоффнер стрибнула з парашутом і поки що неофіційно встановила світовий рекорд.

Дороті здійснила стрибок з висоти 4 100 метрів у тандемі з інструктором у комплексі Skydive Chicago в штаті Іллінойс, повідомляє The Guardian та Chicago Tribune.

Тепер жителька Чикаго сподівається отримати офіційне підтвердження від Книги рекордів Гіннеса, що вона найстаріша людина, яка коли-небудь стрибала з парашутом.

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"Вік – це лише число", – сказала Дороті Хоффнер радісному натовпу через кілька хвилин після приземлення.

 Фото: Daniel Wilsey/AP

Дороті Хоффнер вперше стрибнула з парашутом, коли їй було 100 років. Коли вона робила це вперше, її "довелося виштовхувати" з літака. 

Але цього разу жінка наполягла на тому, щоб самій керувати стрибком з висоти 4 100 метрів.

Вона виглядала спокійною і впевненою, коли літак піднявся в повітря, а потім успішно стрибнула з парашутом і провела у небі 7 хвилин.

"Там було чудово. Все було чудово, краще й бути не могло", – сказала Дороті.

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Тепер жінка, якій у грудні виповниться 105 років, хоче політати на повітряній кулі.

 Фото: Brian Cassella/Chicago Tribune

Раніше світовий рекорд Гіннеса для найстаріших парашутистів встановила 103-річна Ліннеа Інгегард Ларссон зі Швеції – вона стибнула з парашутом у тандемі 29 травня 2022 року. 

Але Skydive Chicago працює над тим, щоб Книга рекордів Гіннеса визнала стрибок Дороті рекордним.

Нагадаємо, раніше професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд. 

А ще 75-річний шлюб подружжя Кириченків з Київщини визнали найдовшим в Україні.

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