Японський робот-дослідник "Місячний снайпер" відновив роботу на поверхні Місяця

Японський посадковий модуль "Місячний снайпер" відновив роботу з дослідження Місяця. Він уже зробив нові зображення місячної поверхні.

"Вчора ввечері зв’язок із SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) було успішно встановлено і роботу відновлено. Наукові спостереження були негайно розпочаті", – повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) 29 січня.

Робот-дослідник вже зробив нові зображення місячної поверхні.

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Через проблему з живленням, яка виникла майже одразу після посадки на Місяць, космічний корабель був вимкнений 10 днів, пише CNN. "Місячний снайпер" здійснив точну посадку 19 січня, зробивши Японію п’ятою країною, яка безпечно поставила космічний корабель на поверхню Місяця.

Знімок, який зробив "Місячний снайпер".

Фото: JAXA

За даними JAXA, космічний корабель приземлився в неправильному напрямку після того, як один із його двигунів відмовив під час стикування. Його сонячні батареї не могли виробляти електроенергію, тому заряд був обмеженим.

Агентство вимкнуло посадковий модуль, щоб заощадити заряд. Там стверджували, що робот-дослідник автоматично перезапуститься, коли Місяць змінить нахил у бік Сонця, адже його сонячна панель почне виробляти електроенергію.

Раніше ми розповідали, що відомо про зону на Місяці, де приземлився японський посадковий модуль.

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