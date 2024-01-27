Геологічна лабораторія: що відомо про місячну зону, де приземлився японський посадковий модуль

Японський космічний корабель "Місячний снайпер" приземлився біля кратера під назвою Шіолі. Ця місячна зона багата на гірські породи та мінерали, зокрема олівін.

Кратер Шіолі розташований приблизно за 322 кілометри на південь від Моря Спокою – регіону поблизу місячного екватора, де в рамках місії Аполлон 11 вперше на Місяць висадилися люди, пише CNN.

Шіолі – невеликий кратер діаметром близько 268 метрів. Він схожий на кратер під назвою Теофіл, що має більше 97 кілометрів у ширину. Ця деталь робить його особливо цікавим для дослідження.

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"Однією з чудових особливостей кратерів є те, що вони "витягують" каміння з глибини і, по суті, відкривають нам вікно в те, що є під поверхнею планетарного тіла", – каже доктор Гордон Осінскі, професор планетарної геології Західного університету в Онтаріо.

ФОТО: JAXA

Він додає, що Шіолі розташований на поверхні, яка, ймовірно, має глибину понад 1,6 кілометра. Це дозволить дослідникам вивчати місячну породу без буріння.

"Я думаю, що вчені вибрали саме цей кратер, бо тут виявили мінерал олівін. Щоразу при його згадці у людей спалахують очі, бо ми думаємо, що він, ймовірно, походить з мантії Місяця, проби якої ми ніколи раніше не брали на супутнику", – зазначає Осінські.

Олівін – мінерал класу силікатів. За хімічною природою він належить до кварців, що містить домішки магнію і заліза. При цьому його властивості абсолютно аналогічні двом іншим каменям: хризолітому і перідоту.

У листопаді NASA опублікувала фотографії з кратера Шіолі, зроблені Lunar Reconnaissance Orbiter – космічним кораблем, який зараз обертається навколо Місяця. На чорно-білому фото кратер має вигляд плями світла.

ФОТО: NASA

"Місяць, на відміну від Землі, не має атмосфери, тому він не захищений і постійно піддається бомбардуванню мікрометеоритами та радіацією, які пошкоджують його поверхню", – каже Сара Рассел, професорка планетарних наук.

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Колір кратера Шіолі світлий, оскільки радіація та мікрометеорити ще не встигли його затемнити. За словами вчених, на кратері є гірські породи, які не пошкодилися через космічне вивітрювання. Це дає можливість вченим дослідити їх і дізнатися більше про Місяць. Можливості для вивчення цих рідкісних зразків гірських порід роблять Місяць блискучою геологічною лабораторією, додає Рассел.

Зазначимо, Японія стала п’ятою країною, яка відправила свій роботизований космічний корабель "Місячний снайпер" на Місяць. Він здійснив посадку на поверхню супутника 19 січня.

Проте у в процесі виникла проблема із сонячними батареями – вони перестали виробляти електроенергію. У Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) заявили, що батарея, встановлена на кораблі, ймовірно, не виробляє електроенергію, бо розташована під неправильним кутом.

Якщо посадковий модуль увімкнеться знову, він зможе виконати свої цілі зі збору безпрецедентної інформації про регіон під назвою Море Нектару.

Після приземлення в кратері космічний корабель зробив 257 зображень навколишнього середовища з низькою роздільною здатністю. Якщо посадковому модулю вдасться відновити потужність, він зробить більше зображень.

Нагадаємо, американський космічний корабель Peregrine One, який мав доставити прапор України на Місяць, згорів в атмосфері Землі.





