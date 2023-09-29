Японський зонд зазнімкував Землю з орбіти. ФОТО

Японський зонд SLIM на шляху до Місяця зробив фотографію Землі з орбіти.

Таким чином "місячний снайпер" перевірив якість камери, яка допоможе йому приземлитися на Місяць, повідомляє Space.com.

На знімку, яке опублікувало Японське агентство аерокосмічних досліджень 21 вересня, північна півкуля планети поринути в темряву.

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Монохромне зображення зробили на відстані близько 100 тисяч км від Землі.

Фото: Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA)/X

Зазначається, що перед знімком космічний корабель перемістився на нову орбіту, яка розташована "вище" або далі від Землі.

Відомо, що космічний зонд SLIM запустили на ракеті Н-2А, він вийшов на орбіту 6 вересня.

Дата його посадки на Місяць нині не відома. За даними Японського агентства аерокосмічних досліджень, космічному кораблю знадобиться близько чотирьох місяців, щоб досягти Місяця.

Зонд уже пройшов першу критичну фазу на навколоземній орбіті й завершивши серію системних випробувань, додали в агентстві.

Раніше ми повідомляли, що в небі над Києвом зазнімкували супермісяць.

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