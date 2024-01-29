Китаянка заповіла $2,8 млн своїм собакам і котам, бо власні діти "нехтують" нею

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 січня 2024

Жителька китайського міста Шанхай заповіла всі свої статки (майже 2,8 мільйона доларів) домашнім улюбленцям, оскільки троє її дітей не навідують матір. 

Згідно із заповітом, після смерті жінки гроші лишаться собакам і котам, повідомляє South China Morning Post.  

Коли жінка з прізвищем Лю постарішала й занедужала, троє її дітей перестали навідуватися до неї та нехтували спілкуванням. А останнім часом їхні контакти взагалі зійшли нанівець. 

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За словами китаянки, поруч із нею завжди були її домашні улюбленці – коти й собаки. Відтак після смерті жінки, гроші будуть витрачені на догляд за її домашніми улюбленцями та їхніми нащадками.

Фото: Tim Kitchen/Getty Images

Оскільки в Китаї заборонено залишати гроші тваринам, коштами розпоряджатиметься місцева ветеринарна клініка, яка забере до себе чотирилапих спадкоємців. 

"Ми сказали тітці Лю, що якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди може змінити свій заповіт", – зазначив співробітник Центру реєстрації заповітів у Пекіні Чен Кай.

Раніше ми повідомляли, що у Болівії авіакомпанія найняла екстрасенса, щоб знайти загубленого кота пасажира.

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