"Корида – це садизм": у Мехіко вперше за 1,5 року відбувся бій биків

У Мехіко на найбільшій арені у світі вперше з 2022 року відбулася корида. Вона пройшла на тлі протесту зоозахисників, які вигукували: "Вбивці!"

Сталося це після того, як Верховний суд Мексики тимчасово скасував рішення місцевого суду про припинення традиційних боїв биків, повідомляє Associated Press.

Наразі корида дозволена на більшій частині території Мексики. У столиці ж триває активна боротьба за її заборону.

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Зоозахисники стверджують, що "ця практика порушує добробут тварин і зачіпає права людей на здорове навколишнє середовище".

Корида, яка відбулася 28 січня у Мехіко. Фото: CARL DE SOUZA/Getty Images

У першій з травня 2022 року кориді брали участь шестеро биків. Усі вони загинули.

Першим тореадором, який вийшов на ринг, став Хоселіто Адаме. Глядачі привітали початок кориди вигуком: "Хай живе свобода!"

Водночас за кілька годин до початку боїв перед ареною зібралися близько 300 людей, щоб висловити свій протест. Деякі активісти кричали "Вбивці!" і "Площа впаде!" Інші грали на барабанах або стояли з плакатами "Корида – це садизм".

У травні 2022 року місцевий суд постановив припинити кориду на Plaza México, яка є найбільшою ареною у світі. Однак у грудні 2023 року Верховний суд країни скасував це рішення на час розгляду справи. Вони мають дійти згоди щодо того, чи впливають бої на добробут биків.

26 січня одна з місцевих громадських організацій подала апеляцію для захисту тварин, зробивши останню спробу запобігти відновленню кориди. Однак часу для її розгляду до проведення кориди не вистачило.

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Протест біля арени для кориди у Мехіко. Фото: Anadolu/Getty Images

Останніми роками в Мексиці набирають силу групи із захисту прав тварин. У деяких штатах, зокрема Сіналоа, Герреро, Коауїла, Кінтана-Роо, і в місті Гвадалахара їхня діяльність обмежена.

Водночас власники ранчо, бізнесмени та вболівальники стверджують, що заборона кориди порушує їхні права і ставить під загрозу кілька тисяч робочих місць. За їхніми словами, бої биків приносять Мексиці близько 400 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, у 2018 році в Іспанії проходили масові протести проти кориди. Тоді в них взяли участь понад 40 тисяч людей.