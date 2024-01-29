Медична допомога для космонавтів: вчені відправлять на МКС робота-хірурга

30 січня під час виконання місії NASA NG-20 на космічну станцію відправлять мініатюрного робота-помічника In vivo (або MIRA).

Це один із експериментів, у ході якого випробують хірургічні технології, які можна використовувати для далеких космічних подорожей. Також вони допоможуть проводити віддалені хірургічні втручання на Землі, пише Space.com.

In vivo – це роботизований пристрій вагою приблизно один кілограм, який має дві керовані "руки". Його розробила компанія Virtual Incision для того, щоб люди-лікарі, які перебувають на Землі, мали можливість спілкуватися з космонавтами і проводити їм медичні втручання з високою точністю.

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"Ми будемо керувати апаратом з Лінкольна, штат Небраска, і розсікати симульовану хірургічну тканину на орбіті", – сказав Шейн Фаррітор, співзасновник Virtual Incision.

Фото: NASA/Virtual Incision

Наразі робота випробовуватимуть на гумових стрічках. Команда дослідників покладає на нього великі надії, адже у майбутніх масштабних дослідженнях космосу такий робот може забезпечити астронавтам допомогу поза межами Землі.

Програма NASA Artemis, наприклад, сподівається полетіти на Місяць у 2026 році, а з часом досягнути й Марсу. Очікують, що такі місії прокладуть шлях до далекого майбутнього, в якому людство вирушить у космічні подорожі до Венери або навіть за межі Сонячної системи.

Фото: NASA/Virtual Incision

Тому вчені хочуть переконатися, що медична допомога в космосі прогресує так, як виробництво ракет, які доставлять астронавтів куди завгодно. Науковці працюють над тим, щоб космонавти були в безпеці навіть у тому середовищі, до якого вони не пристосовані.

Така хірургія може бути корисна не тільки астрономам, але й мешканцям Землі, кажуть дослідники.

"Такий робот може допомогти з телехірургією або віддаленною хірургією. На сьогодні лише близько 10% операційних є роботизованими, але ми не бачимо жодних причин, чому їх не повинно бути 100%", – пояснив Фаррітор.

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Дослідники стверджують, що це особливо важливо для лікарень у сільській чи віддалених місцевостях, де є менше спеціалістів і операційних.

Слідкувати за запуском робота можна буде за посиланням.

Раніше ми писали, що вчені створили робота, який може знаходити загублені речі.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"