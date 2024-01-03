Не витримало серце: у притулку на Київщині через масований обстріл загинув кіт

Під час масованого російського обстрілу 2 січня у притулку організації "Зоопатруль" в Ірпені загинув кіт Жовтень.
У тварини не витримало серце. Трагічну звістку повідомили у соцмережах "Зоопатруля".
"На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили атаку від ворога.
Вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", – розповіли зоозахисники.
|Фото: Zoopatrul
Котика врятували у жовтні 2022 року – звідси і пішло імʼя Жовтень.
Тварину знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками, але зоозахисники змогли повністю вилікувати Жовтня.
|Кіт Жовтень не пережив масованого обстрілу Київщини
У січні він мав їхати до Парижа в нову родину. Та, на жаль, не зміг пережити обстріли.
|У пухнастика зупинилось серце
"Жовтень – це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачати цього великого "поганого хлопця", – написали зоорятівники.
|Жовтень мав їхати до Парижа у нову сім'ю...
Нагадаємо, у ніч на 2 січня російські загарбники здійснили другий наймасштабніший обстріл України з повітря, запустивши по українських містах 99 ракет.
|Котик потрапив у притулок у жовтні 2022 року, коли його знайшли пораненим біля траси
У Києві постраждало щонайменше 50 людей, двоє людей загинули. У Київській області загинуло двоє, у Харкові – одна людина.
Також від злочину РФ постраждали тварини. У Центрі порятунку диких тварин на Київщині травмувалася левиця Юна: вона отримала контузію та не може встати.
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