Не витримало серце: у притулку на Київщині через масований обстріл загинув кіт

Під час масованого російського обстрілу 2 січня у притулку організації "Зоопатруль" в Ірпені загинув кіт Жовтень.

У тварини не витримало серце. Трагічну звістку повідомили у соцмережах "Зоопатруля".

"На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили атаку від ворога.

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Вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО. Зникло світло у притулку. Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", – розповіли зоозахисники.

Фото: Zoopatrul

Котика врятували у жовтні 2022 року – звідси і пішло імʼя Жовтень.

Тварину знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками, але зоозахисники змогли повністю вилікувати Жовтня.

Кіт Жовтень не пережив масованого обстрілу Київщини

У січні він мав їхати до Парижа в нову родину. Та, на жаль, не зміг пережити обстріли.

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У пухнастика зупинилось серце

"Жовтень – це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі. Нам дуже не вистачати цього великого "поганого хлопця", – написали зоорятівники.

Жовтень мав їхати до Парижа у нову сім'ю...

Нагадаємо, у ніч на 2 січня російські загарбники здійснили другий наймасштабніший обстріл України з повітря, запустивши по українських містах 99 ракет.

Котик потрапив у притулок у жовтні 2022 року, коли його знайшли пораненим біля траси

У Києві постраждало щонайменше 50 людей, двоє людей загинули. У Київській області загинуло двоє, у Харкові – одна людина.

Також від злочину РФ постраждали тварини. У Центрі порятунку диких тварин на Київщині травмувалася левиця Юна: вона отримала контузію та не може встати.