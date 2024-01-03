Інженер і чемпіон із бриджу: у Києві помер 72-річний правнук Івана Франка

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 січня 2024

Третього січня у Києві помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський, якому було 72 роки. 

Про це повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у соцмережах.

"З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами.

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Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять", – йдеться у повідомленні "Дому Франка".

 

Нагадаємо, Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка. 

Він здобув освіту у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті, працював інженером в Інституті геронтології, а згодом – старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Також Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, а у 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.

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