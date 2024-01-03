На Харківщині військові пілоти скинули цукерки дівчинці, яка постійно їм махала. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 січня 2024

У Харківській області на Куп'янському напрямку пілоти гелікоптера Збройних Сил скинули цукерки дівчинці, яка постійно махала до них, коли ті пролітали повз. 

Про це розповів командир гелікоптера 16-ї окремої бригади армійської авіації Артем у відео, яке транслювали в ефірі телемарафону. 

За словами військового, щоразу, коли вони летіли на бойове завдання, дівчинка вибігала з будинку на ґанок й махала їм.

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"У нас був випадок, коли ми працювали на Куп'янському напрямку, під час польотів у район бойових дій нас постійно зустрічала дівчинка, яка в будь-яку пору доби виходила, махала нам, це було дуже приємно", – каже Артем. 

У період свят під час чергового польоту, військові спакували дівчинці солодкий подарунок й скинули їй його із вертольота.

Цей момент пілоти зафільмували на відео – на ньому видно, як дівчинка вибігає з потрощеного будинку, вітає українських пілотів й біжить до пакунка, який скинули бійці.

Раніше ми повідомляли, що соцмережі зворушив допис про молодого військового у потязі.

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