Підкорив норвежців борщем: історія професійного кухаря та військового з позивним "Фокс"

Військовослужбовець Олег із позивним "Фокс" боронить Україну майже 8 років.

Раніше чоловік був професійним кухарем, а нині служить у 61-й окремій механізованій Степовій бригаді, розповідають у Сухопутних військах ЗСУ.

Та навіть на війні Олег радує побратимів своїми стравами, коли є можливість.

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"Колись готував відомим і знаменитим, а зараз – рідним, тим, з ким разом тримає зброю та ділить радощі і випробування", – кажуть у бригаді.

Щоб приготувати смачну страву, яка заповнить ароматом увесь бліндаж, Олегові достатньо газового балона та звичайного казанка.

Побратими кажуть, що страви Олега смачні, як удома. А ще йому вдалося підкорити українським борщем навіть норвежців.

"Їздив на навчання у Норвегію та пригостив норвежців українським борщем. Я вперше бачив, щоб люди йшли та на ходу аж п’или борщ з тарілки. А потім вони зупинилися, повернулися і сказали, що хочуть ще", – ділиться Олег.

"Фокс" підписав контракт ще у 2013 році, а у 2018-му – звільнився.

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Працював у піцерії в Білгород-Дністровському, де годував навіть відомих українців. А на початку повномасштабного вторгнення – повернувся до лав ЗСУ.

За словами самого захисника, за майже 8 років служби він уже звик до війська. Спочатку був стрільцем, потім – старшиною, а тепер він – командир відділення.

"Я вже дуже-дуже довго в армії, тож вона тепер як моя основна робота", – каже "Фокс".

Нагадаємо, раніше у НГУ розповіли про 19-річного бійця з позивним "Бойок", який отримав 5 поранень під час захисту українських кордонів.

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Анна Штопенко, спеціально для "УП. Життя"