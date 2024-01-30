Підкорив норвежців борщем: історія професійного кухаря та військового з позивним "Фокс"

Військовослужбовець Олег із позивним "Фокс" боронить Україну майже 8 років.
Раніше чоловік був професійним кухарем, а нині служить у 61-й окремій механізованій Степовій бригаді, розповідають у Сухопутних військах ЗСУ.
Та навіть на війні Олег радує побратимів своїми стравами, коли є можливість.
"Колись готував відомим і знаменитим, а зараз – рідним, тим, з ким разом тримає зброю та ділить радощі і випробування", – кажуть у бригаді.
Щоб приготувати смачну страву, яка заповнить ароматом увесь бліндаж, Олегові достатньо газового балона та звичайного казанка.
Побратими кажуть, що страви Олега смачні, як удома. А ще йому вдалося підкорити українським борщем навіть норвежців.
"Їздив на навчання у Норвегію та пригостив норвежців українським борщем. Я вперше бачив, щоб люди йшли та на ходу аж п’или борщ з тарілки. А потім вони зупинилися, повернулися і сказали, що хочуть ще", – ділиться Олег.
"Фокс" підписав контракт ще у 2013 році, а у 2018-му – звільнився.
Працював у піцерії в Білгород-Дністровському, де годував навіть відомих українців. А на початку повномасштабного вторгнення – повернувся до лав ЗСУ.
За словами самого захисника, за майже 8 років служби він уже звик до війська. Спочатку був стрільцем, потім – старшиною, а тепер він – командир відділення.
"Я вже дуже-дуже довго в армії, тож вона тепер як моя основна робота", – каже "Фокс".
Нагадаємо, раніше у НГУ розповіли про 19-річного бійця з позивним "Бойок", який отримав 5 поранень під час захисту українських кордонів.
А поліціянти поділилися історією штурмовика "Вужа", який врятував життя трьох побратимів.
Анна Штопенко, спеціально для "УП. Життя"
Читайте також: Від "чорних чоловічків" до снайперів: історія братів Яковлевих з Харкова, які дорослішали на війні