Здавала в оренду неіснуючі котеджі в Карпатах: поліція оголосила про підозру шахрайці

Поліція повідомила про підозру 25-річній львів’янці, яка ошукала понад 60 людей, пропонуючи оренду будинків і котеджів у Карпатах.

Як повідомили поліцейські Хмельницької області, жінка розміщувала оголошення здачу житла для відпочинку в Карпатах на різних сайтах.

"Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак, передплата становила від 2000 гривень. Були й ті, хто одразу розраховувався за весь відпочинок", – розповіли у поліції.

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Після отримання коштів жінка вимикала телефон, блокувала абонентів або ж продовжувала спілкування та навіть надсилала "гостям" геолокацію котеджу.

Однак, коли люди приїжджали на це місце, вони бачили, що такого будинку не існує, а телефон "орендодавиці" був поза зоною.

Жінці оголосили про підозру за статтею "Шахрайство", але міра покарання наразі невідома. Триває досудове розслідування.