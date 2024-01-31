У 2023 році народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни – Опендатабот

У 2023 році в Україні народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабного вторгнення.

Таку статистику оприлюднив сервіс аналізу державних даних "Опендатабот".

За даними Міністерства юстиції, протягом 2023 року на світ з’явилося понад 187 тисяч дітей. Це на 32% менше, ніж у 2021 році, коли народилося 273,7 тисячі немовлят.

Реклама:

Загалом скорочення народжуваності в Україні спостерігається з 2013 року. У період з 2010 по 2013 роки кількість новонароджених щорічно складала близько пів мільйона.

Статистика народжуваності в Україні з 2010 по 2023 роки. Фото: Опендатабот

З того часу й до початку повномасштабної війни щороку на світ з’являлося на 6-7% менше дітей. У 2022 році кількість новонароджених різко впала на 25% – до 206 тисяч.

Найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території проведення бойових дій, зафіксували у Києві – 19,9 тисячі малюків. Це на 33% менше, ніж у 2021 році. Однак столиця все ще зберігає лідерство за кількістю новонароджених.

На другому місці розташувалася Львівщина (16,6 тисячі малюків), на третьому – Дніпропетровщина (14,4 тисячі).

У порівнянні з 2022 роком, торік збільшилася народжуваність у прифронтових областях – на Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%). Водночас на Полтавщині спостерігається найбільший спад серед регіонів (−18%).

Нагадаємо, експертка з демографії Елла Лібанова розповіла, що для відтворення поколінь в Україні кожна жінка після війни має народити щонайменше дві дитини.

Реклама: