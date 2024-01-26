Скільки українців народилися у 2023 році? Дані Мін'юсту

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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26 січня 2024

Упродовж 2023 року в Україні народилися 187 387 немовлят.

Про це інформує Міністерство юстиції.

За даними відомства, найбільше новонароджених зареєстрували у Києві – майже 20 тисяч дітей. 

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У Львівській області народилося 16,6 тисячі дітей, Дніпропетровській – 14,4 тисячі, Одеській – 13,7 тисячі, Київській – 10,8 тисячі, Рівненській – 9,5 тисячі, а на Закарпатті – 9 450 малят.

 Фото: tan4ikk/Depositphotos

Крім того, за інформацією Мін'юсту, впродовж 2023 року свої паспортні дані (прізвище, ім'я або по батькові) змінили понад 9 тисяч українців.

Також у 2023 році в Україні зареєстрували понад 186 тисяч шлюбів. 

Лідерами за кількістю новостворених сімей стали: 

  • Київ – майже 22 тисячі;
  • Дніпропетровщина – близько 19 тисяч; 
  • Одещина – 13,7 тисячі; 
  • Київщина – 11,7 тисячі; 
  • Львівщина – майже 11 тисяч;
  • Харківщина – близько 11 тисяч шлюбів.

Розірвали стосунки у 8 разів менше пар – трохи більше 24 тисяч.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року. Ними стали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія, а також Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

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