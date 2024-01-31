У Сомалі вперше запустять шоу про актуальні події, ведучими якого будуть жінки

У Сомалі запустять перше в країні телевізійне шоу про актуальні події, ведучими якого стануть жінки.

Його ініціювала єдина сомалійська жіноча медіакомпанія Bilan, повідомляє The Guardian.

Шоу у форматі дебатів порушуватиме табуйовані та суперечливі для країни теми – від менструації до жінок у політиці. Його планують випускати щомісячно.

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Це перша програма на сомалійському телебаченні, в якій жінки складатимуть щонайменше 50% від усіх учасників. Прем'єра відбудеться у Міжнародний жіночий день – 8 березня.

Зйомки пілотного випуску шоу. Фото: Bilan Media/X

Пілотний випуск проєкту з’явився у грудні 2023 року. Тоді група експертів обговорювала питання обізнаності дівчат про місячні.

"Одна молода жінка в аудиторії поділилася власним досвідом. Вона пам'ятала точний час і день, коли у неї почалися місячні, бо не мала жодного уявлення про те, що з нею відбувається. Вона думала, що помирає", – розповіла репортерка Наїма Саїд Салах.

У медіасекторі Сомалі домінують чоловіки, а основна увага приділяється політиці. Новий проєкт створили, щоб у жінок був безпечний простір для висвітлення тем та історій, які важливі для них.

"Однією з причин, чому історії жінок рідко висвітлюються в сомалійських ЗМІ, є те, що більшість репортерів – чоловіки. Bilan змінить це. Жінки будуть говорити з нами, тому що ми теж жінки. Вони впустять нас до своїх домівок, молитовних кімнат та особистого простору", – зазначила очільниця медіакомпанії Насрін Мохамед Ібрагім.

Нагадаємо, в Афганістані Талібан заборонив серіали з жінками та обмежив права жінок-телеведучих.

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