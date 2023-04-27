Папа Франциск вперше в історії надав жінкам право голосу на зборах єпископів

Папа Римський Франциск вперше в історії дозволив жінкам голосувати на всесвітній зустрічі єпископів, яке відбудеться у жовтні 2023 року.

Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на Синодах у ролі "ревізорів", але без права голосу.

Нові правила дозволять проголосувати п'ятьом монахиням, повідомляє Reuters.

Це рішення називають "історичним кроком", який може призвести до більшої інклюзивності у Римо-католицькій Церкві.

Крім того, Папа ухвалив рішення про включення до складу Ради 70 інших людей, які не є єпископами.

Папа обере 70 священників, сестер-монахинь, дияконів і католиків-мирян з-поміж 140 кандидатів, рекомендованих національними конференціями католицьких єпископів.

Конференції пропонували залучати молодь, а Ватикан попросив, щоб половину з 70-ти людей становили жінки.

Зазвичай на Синодах присутні близько 300 людей, тому більшість голосів таки буде у єпископів. Утім, ці зміни є визначними для інституції, в якій століттями домінували чоловіки.

Американська жіноча організація Women's Ordination Conference, яка виступає за рівність статей у Католицькій Церкві, назвала рішення Папи "суттєвим зламом".

"Це суттєва тріщина у вітражній стелі та результат постійної пропаганди, активізму та присутності кампанії "Голоси католицьким жінкам", засновницьку роль у якій відіграла Конференція жіночої ординації.

Роками представники Ватикану та єпископи чинили опір, з кожним Синодом змінюючи виправдання щодо того, чому жінкам не дозволено голосувати. Негласною причиною завжди був сексизм", – написали активістки.

Нагадаємо, Папа Римський зізнався, як ставиться до ЛГБТ, абортів, порнографії та гендерної рівності. Також понтифік стверджував, що не вважає позашлюбний секс найважчим гріхом.

Водночас Франциск заявив про "велику пошану" до російського гуманізму і згадав Достоєвського.