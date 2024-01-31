З полону повернули захисника "Азовсталі", чия родина загинула через удар РФ по Дніпру

31 січня Україна повернула з російського полону 207 оборонців – захисників Маріуполя й Херсона, бійців з острова Зміїний, морпіхів та бойових медиків.

Серед визволених опинився молодший сержант Захар, родина якого загинула під час ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Захар та його дружина Тетяна були оборонцями Маріуполя. У травні 2022 року після евакуації з "Азовсталі" вони разом потрапили у російський полон.

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Менш ніж за пів року Тетяну вдалося обміняти й вона повернулася до України. Захисниця разом із двома доньками оселилася у Дніпрі.

31 січня Україна повернула з російського полону 207 оборонців, серед яких захисник "Азовсталі", чия родина загинула через удар по Дніпру. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

14 січня 2023 року російська ракета поцілила у багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемога. Тоді загинуло 46 людей, серед яких і Тетяна з молодшою донькою та матір’ю чоловіка.

Старша донька Руслана, якій зараз 19 років, чекає на повернення тата додому.

Також в Україну повернули медиків, які рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

Вдалося обміняти й старшого лейтенанта, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі відзначений орденом "За мужність".

Крім того, визволили й двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолія і Павла, а також ще одного оборонця острова Зміїний.

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