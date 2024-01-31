"Семеро легіонерів розбили 60 росіян": як іноземці воюють за Україну

На початку повномасштабного вторгнення Україна відкрила набір іноземців до Інтернаціонального легіону. Відтоді нашу країну захищають тисячі людей з різних куточків світу.

Військовий Ян з позивним "Кенобі" в інтерв'ю проєкту "Український свідок" розповів, як влаштований Інтернаціональний легіон.

"Кенобі" – заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Він брав участь у захисті Київщини й дістав поранення у боях за Гостомель, однак вже воює на Бахмутському напрямку.

Реклама:

Брат Яна також військовий – воював на Донбасі, де безвісти зник восени 2022 року. Сам він у війську вже 12 років, але дуже хоче спробувати пожити цивільним життям.

"В мене його не було з 18 років. Як не сподобається, то повернусь до лав Збройних Сил. Армія – це таке місце, де тебе завжди люблять та чекають", – ділиться боєць.

За його словами, в Інтернаціональному легіоні командну ланку – офіцерський та сержантський склад – складають українці. До піхотного взводу, включно з його командиром, входять іноземці.

"Кенобі" зазначає, у легіоні є люди з усіх куточків світу.

"До нас прибувають люди з усього світу. Це люди різних національностей, релігійних та політичних поглядів. 90% сюди прибувають з метою захисту цивілізованого світу.

Якщо Україна не витримає цієї навали, то наступними можуть бути країни Балтії, Польща та інші території, на які Росія починає заявляти свої права", – розповів військовий.

Реклама:

За його словами, іноземні військові виконують бойові завдання на високому рівні й віддаються цьому повністю. Вони не просто відстоюють наші цінності, але й віддають за них життя. Нещодавно загинув воїн зі Шрі-Ланки, говорить Ян.

А одного разу склалася ситуація, що не було змоги забрати тіло загиблого під час артилерійського обстрілу легіонера. Його позиція була повністю знищена. Підібратися до неї не могли, оскільки ворог одразу ж відкривав вогонь.

"Двоє наших легіонерів дочекалися найгірших погодних умов, щоб противник не міг застосувати дрони. Вночі, без зброї, в засобах індивідуального захисту, з лопатами й домкратами вони вийшли на лінію зіткнення. До ворога було до 50 метрів. Хлопці почали розривати позицію, піднімати колоди, щоб дістати тіло. За 3-4 години їм вдалося це зробити", – розповідає Ян.

На Куп’янському напрямку сімом легіонерам взагалі довелося відбивати наступ 60 росіян, доки не прибула підмога.

"Було двоє загиблих, всі інші були поранені. Ходити й тримати зброю в руках могли тільки двоє. Вони відтягнули загиблих і поранених всередину будівлі, а самі зайняли кругову оборону ззовні. Бої тривали на території одного подвір’я", – ділиться історією "Кенобі".

За його словами, деяких легіонерів держава нагородила орденами "За мужність". Дехто навіть задумується про отримання українського громадянства.

При цьому іноземці можуть поїхати з України у будь-який час.

"Вони можуть розірвати контракт у будь-який момент. Це громадяни іншої держави. Це люди, які на добровільній основі залишають все, що в них є, щоб приїхати сюди", – наголошує "Кенобі".

Раніше ми розповідали історію професійного кухаря та військового з позивним "Фокс", який підкорив норвежців своїм борщем.