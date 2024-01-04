У 2023 році мовний омбудсмен отримав рекордну кількість звернень: на що скаржилися українці

Протягом 2023 року Уповноважений із захисту державної мови отримав майже 3700 звернень щодо порушення мовного законодавства – на 30% більше, ніж у 2022 році.

Також це найбільша кількість за період існування в Україні інституту мовного омбудсмена (з липня 2020 року), повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Найбільше звернень надійшло щодо порушень, здійснених у Києві (1345 випадків), Харківській (516), Одеській (486), Дніпропетровській (316), Київській (153), Запорізькій (63), Львівській (59), Полтавській (54) та Миколаївській (53) областях.

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"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в більш ніж півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му році, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", – зауважив Кремінь.

Статистика звернень щодо порушення мовного законодавства. Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

відсутності української версії інтернет-магазинів і вебсайтів – 992 звернення;

порушень під час обслуговування – 615 звернень;

зовнішньої реклами та вивісок – 557 звернень.

працівників закладів дошкільної, загальної середньої й вищої освіти та освіти дорослих – 326 звернень;

надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 215 звернень;

органів влади – 186 звернень;

медіа – 174 звернення;

сфери культури – 103 звернення;

установ комунальної та державної власності – 61 звернення.

Ще близько 4% скарг стосувалися сфери охорони здоров’я.

"Така статистика свідчить як про збільшення кількості порушень мовного закону, так і про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав.

В умовах війни державна мова стала одним із головних чинників національної безпеки, символом боротьби проти ворога, фактором гідності та свободи", – наголосив мовний омбудсмен.

За його словами, на порушників наклали санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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Нагадаємо, з 1 січня контент українською на ТБ та радіо має займати 90% ефіру.

Раніше у МОН наголошували, що освітяни мають спілкуватися українською впродовж всього робочого дня, зокрема й з колегами та учнями на перервах.