Склад "Пакунка малюка" змінили, його вартість зросла – Мінсоцполітики

З 1 січня 2024 року вартість "Пакунка малюка" зросла з 6 816 до 7 689 гривень. Його склад також переглянули, врахувавши побажання батьків і думки експертів.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Там нову комплектацію бейбі-боксу назвали більш раціональною.

"До нього додано більше товарів, які користуються попитом: наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки і теплий одяг для немовлят (шапочки і чоловічки. Також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання.

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А натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки)", – зазначають у міністерстві.

Зростання вартості бейбі-боксу зумовлена збільшенням розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – до 2 563 гривень.

У міністерстві зазначають, що склад "Пакунка малюка" підлягає перегляду щочотири роки. При цьому мають бути враховані експертні думки посадовців, батьків немовлят і представників ЮНІСЕФ, а також фокус-групові дослідження.

На основі отриманої інформації Мінсоцполітики коригує вміст "Пакунка малюка" і провадить подальші переговори з виробниками та постачальниками. За словами заступниці міністра соцполітики Уляни Токарєвої, при визначенні комплектації бейбі-боксу відомство орієнтується на потреби більшості дітей.

Скоригований вміст "Пакунка малюка" наразі проходить процедуру державної реєстрації. Після цього з ним можна буде ознайомитись сайті відомства.

Нагадаємо, Уряд дозволив витрачати грошову компенсацію за "Пакунок малюка" на будь-які потреби.

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