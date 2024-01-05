У Львові оголосили конкурс на облаштування Меморіального комплексу військових поховань

У Львові оголосили конкурс на кращу пропозицію Меморіального комплексу військових поховань. Його облаштують у Личаківському районі міста.

Прийом заявок на участь у всеукраїнському архітектурному конкурсі стартував 5 січня, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми маємо берегти цю памʼять для майбутніх поколінь. Кожен, хто живе в Україні, у Львові має знати, якою ціною сучасні Герої сьогодні захищають свою землю", – зазначив він.

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Комплекс буде розташований на вулиці Мечнікова.

Реєстрація учасників триватиме до 21 січня 2024 року, а прийом їхніх пропозицій – до 18 березня. Результати архітектурного конкурсу будуть відомі на початку квітня.

Переможцям виплатять премії: за 1 місце – 500 тисяч гривень, за 2 місце – 300 тисяч гривень, а за 3 місце – 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть конкурс за кошти благодійників.

"Архітектурний комплекс має стати памʼяткою архітектури XXI століття, але також і місцем сили для кожного українця", – додав Андрій Садовий.

Організатори конкурсу очікують на велику кількість проєктів, щоб з-поміж них обрати найкращий.

"Це наша історія, великий біль і страждання людей. Для нас ця пам’ять важлива. Наші діти і внуки мають пам'ятати і знати цю історію. Меморіальні комплекси дають таку можливість", – сказав мер Львова.

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Деталі технічного завдання для архітектурного конкурсу робоча група обговорила 13 грудня 2023 року. Вона складалася з істориків, представників мистецьких середовищ, культурних діячів Львова.

Вони погодили, що вигляд намогильних плит для загиблих захисників може відрізнятися залежно від їхньої релігійної чи конфесійної приналежності.

Також у межах комплексу планують зробити міжконфесійну молитовну залу – каплицю, колумбарій та інформаційний центр для відвідувачів.

"Ми хочемо бачити інклюзивний простір, адже багато побратимів будуть відвідувати комплекс на кріслах колісних. Також зону для днів пам’яті, бо ближче до вулиці Мечникова можуть бути доволі великі зібрання.

З одного боку це має бути комфортний простір з точки зору доступності і перебування, а з іншого – він має нести на собі меморіальну функцію і бути значущим", – наголосив фахівець із містопланування Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, у Києві вже тривалий час не можуть погодити розташування майбутнього меморіального кладовища. На початку грудня 2023 року Рада знову підтримала перенесення Національного військового меморіального кладовища з Биківні (це місце підтримали родини загиблих героїв) до Гатного.

Керівник Інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що на цвинтарі треба зробити мінімалістичні надгробки у формі козацьких хрестів або прямокутників.