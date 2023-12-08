Рада підтримала перенесення Національного військового меморіального кладовища

Парламент підтримав у цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Документ передбачає, що місце розташування кладовища визначатиме Кабмін.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

"Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року", – зазначив він.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, оскільки місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначатиме Кабмін, то, за інформацією, яку він отримав від урядовців, цвинтар перенесуть у Гатне.

Фото: Верховна Рада

Інформацію про перенесення кладовища до Гатного підтвердила й нардепка Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада не змогла зібрати достатньої кількості голосів, щоб ухвалити цей законопроєкт у першому читанні. Тоді депутати не підтримали цей документ, бо зазначали, що раніше парламент уже приймав закон про розташування Національного військового кладовища у Биківні. Це місце підтримали родини загиблих героїв.

Однак згодом у заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що у Биківнянському лісі можуть бути старі поховання жертв сталінських репресій. Це відтягнуло б будівництво на довгий час.

Кабмін ухвалив нову ділянку – біля Південного кладовища у Гатненській громаді Фастівського району Київської області, неподалік від села Віта-Поштова. Рідні загиблих героїв проти такого рішення.