Нептун такого ж кольору, як і Уран, але його відтінок трохи "глибший" – вчені

Нептун є блідо-блакитною планетою, схожою за кольором до Урану.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Оксфордського університету й спростовує думку про те, що Нептун має глибокий синій відтінок, пише The Guardian.

Нові кольорові зображення Нептуна свідчать про те, що за кольором він схожий на іншого крижаного гіганта – планету Уран. За словами вчених, обидві мають блідо-блакитно-зелений колір, але колір Нептуна трохи "глибший".

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Дослідження науковців з Оксфорду спростовує поширену думку про те, що Нептун має глибокий синій відтінок, і доводить, що обидві планети схожі за кольором.

Фото: Patrick Irwin/The Guardian

Зазначається, що зображення, зроблені космічним апаратом Nasa Voyager 2 під час прольотів у 1980-х роках, створили хибне уявлення про справжній колір планет. Оскільки зображення Нептуна мало високий рівень контрасту, його помилково "зафарбували" в темно-синій.

У висновках дослідження його автор Патрік Ірвін припустив, що колір Нептуна є більш насиченим, ніж колір Урана, адже один з шарів аерозолю в його атмосфері є більш прозорим.

Він пояснив, що колір крижаних гігантів зумовлений високим вмістом в їхній атмосфері метану - газу, який поглинає зелене та червоне світла.

Також у ході дослідження вчені з’ясували, чому Уран змінює колір у різні пори року: планета виглядає більш зеленою влітку й взимку, коли її полярні області спрямовані до Землі та Сонця.

За допомогою комп'ютерної моделі команда дійшла висновку, що це пов'язано з утворенням серпанку зі замерзлих частинок метану, який розсіює світло, над полюсом, зверненим до Сонця.

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