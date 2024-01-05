Нептун такого ж кольору, як і Уран, але його відтінок трохи "глибший" – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 січня 2024

Нептун є блідо-блакитною планетою, схожою за кольором до Урану. 

Про це свідчать результати дослідження вчених з Оксфордського університету й спростовує думку про те, що Нептун має глибокий синій відтінок, пише The Guardian. 

Нові кольорові зображення Нептуна свідчать про те, що за кольором він схожий на іншого крижаного гіганта – планету Уран. За словами вчених, обидві мають блідо-блакитно-зелений колір, але колір Нептуна трохи "глибший". 

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Дослідження науковців з Оксфорду спростовує поширену думку про те, що Нептун має глибокий синій відтінок, і доводить, що обидві планети схожі за кольором.

Фото: Patrick Irwin/The Guardian

Зазначається, що зображення, зроблені космічним апаратом Nasa Voyager 2 під час прольотів у 1980-х роках, створили хибне уявлення про справжній колір планет.  Оскільки зображення Нептуна мало високий рівень контрасту, його помилково "зафарбували" в темно-синій.

У висновках дослідження його автор Патрік Ірвін припустив, що колір Нептуна є більш насиченим, ніж колір Урана, адже один з шарів аерозолю в його атмосфері є більш прозорим.

Він пояснив, що колір крижаних гігантів зумовлений високим вмістом в їхній атмосфері метану - газу, який поглинає зелене та червоне світла. 

Також у ході дослідження вчені з’ясували, чому Уран змінює колір у різні пори року: планета виглядає більш зеленою влітку й взимку, коли її полярні області спрямовані до Землі та Сонця.

За допомогою комп'ютерної моделі команда дійшла висновку, що це пов'язано з утворенням серпанку зі замерзлих частинок метану, який розсіює світло, над полюсом, зверненим до Сонця.

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Раніше ми повідомляли, що фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера.

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