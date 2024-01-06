Росіяни записують фейкові відео, як нібито відпускають цивільних заручників – Яценко

Росія викрала з України тисячі цивільних українців. Їх незаконно утримують у заручниках і часто видають за військовополонених, тому повертати таких людей надзвичайно складно.

Про це повідомив керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. За його словами, не варто називати обміном повернення цивільних заручників.

"Слово "обміняти" тут не пасує. Тобто, ми мали б десь наловити цивільних росіян і обмінювати. Звісно, ми на таке йти не будемо. Але проблема справді величезна. Тому що цивільних, яких Росія схопила і позбавила волі, багато.

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Вони не мають навіть ніякого юридичного підґрунтя для того, щоб фактично тримати цих людей у тюрмах. Їх намагаються звинуватити у перешкоджанні так званій "спеціальної воєнній операції", ще щось вигадують", – розповів Яценко.

Координаційному штабу також відомі випадки, коли росіяни просто відпускають цивільних заручників, яких тримали у полоні.

"Але вони відпускають їх без документів, без засобів до існування. Потім їм дуже важко вибратися, наприклад, з Росії, чи з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію", – каже керівник пресслужби.

За його словами, раніше пропонували міняти цивільних українців на своїх військовослужбовців.

"Але це так само не вихід, тому що дуже багато українців живе на окупованих територіях. Для них це стане стимулом хапати всіх підряд, щоб потім на них обмінювати. Це – не вихід. І тут важливий якраз міжнародний тиск", – пояснює Яценко.

Він також зазначив, що росіяни дуже вигадливі щодо того, як використати заручників. Вони часто записують відео, як нібито відпускають цивільних, хоч насправді цих людей надалі продовжують утримувати в полоні.

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"Ми були свідками того, як росіяни на камеру нібито відпускали цивільних, яких вони ув'язнили. Для відео вони казали: "Ось тут КПП на межі з окупованою територією. І от ми вас відпускаємо, ідіть на всі чотири сторони". І ці люди ніби кудись йшли, але потім не приходили на українську територію", – додав Яценко.

Він переконує: дії росіян мають на меті завдати якомога більше страждань цивільному населенню України і знеохотити його допомагати своєму війську.

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими також звернув увагу на недостатню активність Міжнародного комітету Червоного Хреста в роботі над звільненням військовополонених українців.

Так, в Україні МКЧХ має повний доступ до абсолютної більшості місць утримання полонених, а з російського боку – лише до деяких.

"Ми б хотіли, щоб МКЧХ більш активно вимагав цей доступ і допомагав. Зараз ми бачимо, що вони почали працювати більш проактивно, зокрема, і щодо передачі посилок, і щодо відвідування цих місць. І зараз вони зіткнулися з тим, що Росія нібито підписала всі документи щодо доступу, але виконувати їх не збирається, взаємодія не йде", – завершує Яценко.

Нагадаємо, вперше з серпня 2023 року з російського полону повернулися 230 українців.

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