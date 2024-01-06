В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі. ФОТО

На центральному узбережжі Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі.

Це сіднейський лійкопавутинний павук розміром 7,9 см, якого вже прозвали Геркулесом.

Унікального членистоногого передали до Австралійського парку рептилій, повідомляє The Guardian.

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"Зустрічайте Геркулеса! З розміром 7,9 см він є найбільшим самцем лійкопавутинного павука. Самці зазвичай набагато менші за самок, але Геркулес такий же великий, як і найбільша самка павука, яку ми будь-коли отримували", – йдеться у соцмережах парку.

Тепер Геркулес допоможе рятувати людям життя, адже в парку павуків "доять" для виготовлення протиотрути.

Фото: australianreptilepark

Сіднейські лійкопавутинні павуки (Atrax robustus) зазвичай мають довжину від 1 до 5 см.

Вони живуть переважно в лісових районах і приміських садах від Сіднея до прибережного міста Ньюкасл на півночі та Блакитних гір на заході.

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Геркулес був знайдений за 80 км на північ від Сіднея. Спочатку місцевий житель передав його до лікарні, а згодом фахівці зрозуміли, що це найбільший самець Atrax robustus, якого колись бачили в Австралії.

Павук має довжину 7,9 см від лапки до лапки та своїм розміром перевершує попереднього самця-рекордсмена парку на ім'я Колос, який жив у парку з 2018 року.

Загалом найбільшим павуком, подарованим Австралійському парку рептилій, є самка розміром 8 см. Її знайшли у 2021 році й назвали Мегапавуком (Megaspider).

Геркулес майже такий самий, як вона, що незвично для їхнього виду.

Геркулес має довжину 7,9 см, майже як рекордно велика самиця з парку

Отрута цього виду має нейропаралітичний ефект і призводить до смерті, якщо не ввести антидот. Австралійський парк рептилій, зокрема, бере участь у програмі з виготовлення протиотрути.

"Ми звикли до того, що парку дарують досить великих лійкопавутинних павуків, але отримати такого самця – це як зірвати джекпот.

Хоча самки цього виду отруйні, самці виявилися більш смертоносними. Самець павука такого розміру може виробляти величезну кількість отрути, що є неймовірно цінним для програми парку", – сказала доглядачка павуків Емма Тені.

Отрута гігантського самця допоможе виготовляти антидот

В Австралії з 1927 по 1981 рік від укусу сіднейського лійкопавутинного павука померли 13 осіб.

Але з моменту заснування цієї програми в 1981 році, коли у лікарів з’явилась протиотрута, жодного летального випадку не було.