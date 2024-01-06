В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі. ФОТО

На центральному узбережжі Австралії знайшли гігантського самця найотруйнішого павука у світі.
Це сіднейський лійкопавутинний павук розміром 7,9 см, якого вже прозвали Геркулесом.
Унікального членистоногого передали до Австралійського парку рептилій, повідомляє The Guardian.
"Зустрічайте Геркулеса! З розміром 7,9 см він є найбільшим самцем лійкопавутинного павука. Самці зазвичай набагато менші за самок, але Геркулес такий же великий, як і найбільша самка павука, яку ми будь-коли отримували", – йдеться у соцмережах парку.
Тепер Геркулес допоможе рятувати людям життя, адже в парку павуків "доять" для виготовлення протиотрути.
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|Фото: australianreptilepark
Сіднейські лійкопавутинні павуки (Atrax robustus) зазвичай мають довжину від 1 до 5 см.
Вони живуть переважно в лісових районах і приміських садах від Сіднея до прибережного міста Ньюкасл на півночі та Блакитних гір на заході.
Геркулес був знайдений за 80 км на північ від Сіднея. Спочатку місцевий житель передав його до лікарні, а згодом фахівці зрозуміли, що це найбільший самець Atrax robustus, якого колись бачили в Австралії.
Павук має довжину 7,9 см від лапки до лапки та своїм розміром перевершує попереднього самця-рекордсмена парку на ім'я Колос, який жив у парку з 2018 року.
Загалом найбільшим павуком, подарованим Австралійському парку рептилій, є самка розміром 8 см. Її знайшли у 2021 році й назвали Мегапавуком (Megaspider).
Геркулес майже такий самий, як вона, що незвично для їхнього виду.
|Геркулес має довжину 7,9 см, майже як рекордно велика самиця з парку
Отрута цього виду має нейропаралітичний ефект і призводить до смерті, якщо не ввести антидот. Австралійський парк рептилій, зокрема, бере участь у програмі з виготовлення протиотрути.
"Ми звикли до того, що парку дарують досить великих лійкопавутинних павуків, але отримати такого самця – це як зірвати джекпот.
Хоча самки цього виду отруйні, самці виявилися більш смертоносними. Самець павука такого розміру може виробляти величезну кількість отрути, що є неймовірно цінним для програми парку", – сказала доглядачка павуків Емма Тені.
|Отрута гігантського самця допоможе виготовляти антидот
В Австралії з 1927 по 1981 рік від укусу сіднейського лійкопавутинного павука померли 13 осіб.
Але з моменту заснування цієї програми в 1981 році, коли у лікарів з’явилась протиотрута, жодного летального випадку не було.
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