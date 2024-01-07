Розміром із футбольне поле: до Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд

До Землі летить астероїд 2002 AY1 діаметром до 386 метрів.
Небесне тіло пролетить біля Землі 8 січня, повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.
Відстань від астероїда до Землі – 5,8 мільйона кілометрів, а швидкість руху – 17.339 км/с.
"Судячи з його яскравості і того, як 2002 AY1 відбиває світло, він ймовірно, має діаметр від 0,172 до 0,386 кілометра, що робить його маленьким або середнім астероїдом, розміром приблизно з футбольне поле", – йдеться у повідомленні.
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2002 AY1 класифікують як "маленький астероїд", орбіта якого може наблизити його до Землі. Його називають "потенційно небезпечним об'єктом". За стандартами NASA потенційно небезпечними астероїдами вважають ті, що перевищують 140 метрів в розмірі, а близькість їх до Землі близько 7,5 млн кілометрів.
Нагадаємо, раніше ми писали про останній у 2022 році астероїд, який наближався до Землі.
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