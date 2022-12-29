До Землі летить останній у 2022 році астероїд: чи несе він загрозу

Тетяна Денисенко
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29 грудня 2022

Повз Землю пролетить останній у цьому році астероїд.

Його діаметр становитиме близько 16 метрів (це приблизно розмір приватного будинку), повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Науковці прогнозують політ повз Землю на 30 грудня.

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Астероїд 2022 YG5 максимально наблизиться до Землі на відстань 3,1 млн км. Швидкість його руху становитиме більше 51 тис км за годину.

 Фото: digitalstorm/Depositphotos

Науковці не відносять цей астероїд до потенційно небезпечних, адже його довжина не перевищує 150 м. Водночас максимальна відстань від астероїда до Землі становитиме менше, ніж 7,5 млн км.

Якби він відповідав цим параметрам, то міг би бути цілком небезпечним.

Нагадуємо, повз Землю 6 грудня на безпечній відстані вже пролітали 3 астероїди: 2 з них розміром з літак, інший – як автобус. 

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