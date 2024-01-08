Заснована українцем компанія запустила на Місяць ракету з українським прапором на борту

У США запустили на Місяць ракету з українським прапором і мапою України на борту. Металеву пластину з державними символами запустила на Місяць компанія Spacebit, яку заснував українець Павло Танасюк.
Ракета-носій Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) здійснила свій перший політ 8 січня зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє Space.
Приблизно через 50,5 хвилин після запуску від ракети від’єднався основний вантаж – місяцехід Peregrine, на борту якого є металева пластина із прапором України.
Якщо все піде добре, місяцехід сяде на природний супутник Землі у лютому.
|Фото: Pavlo Tanasyuk
Це буде перше повернення США на Місяць з часів місії "Аполло-17" в 1972 році, а також – перша в історії висадка на Місяць приватної компанії.
"Я настільки схвильований, що не можу це передати. Поки що це абсолютно прекрасна місія повернення на Місяць", – сказав президент і головний виконавчий директор ULA Торі Бруно після запуску Peregrine.
Компанія Spacebit представила копію металевої пластини з прапором президенту Володимиру Зеленському у 2021 році. Фарби на пластині можуть витримувати екстремальні температурні умови сотні років.
Окрім цього, посадковий модуль Peregrine (сапсан – з англ.) від компанії Astrobotic перевозить інший важливий вантаж, серед якого 5 наукових інструментів NASA.
За словами гендиректора Spacebit Павла Танасюка, вантаж складається з різних матеріалів, що включають метали та різноманітні космічні покриття.
Також на борту Peregrine є людські останки, відправлені компаніями, що займаються "космічними похованнями".
Нагадаємо, раніше місія була запланована на 2022 рік, але її перенесли через підготовчі роботи компанії United Launch Alliance.
У День Державного прапора минулого року засновник космічної компанії Spacebit Павло Танасюк повідомив, що відправить прапор України на Місяць наприкінці 2023-го.
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