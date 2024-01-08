Молодший був у важкому стані: на Одещині чоловік напоїв вином трьох дітей

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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8 січня 2024

На Одещині молодий чоловік довів до алкогольного сп’яніння трьох дітей. Одного з них доправили до лікарні у важкому стані.

Про цей випадок повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

У Кілійській громаді троє друзів 10-ти, 11-ти та 12-ти років зібралися вдома у найстаршого з них. Батьків хлопця не було – лише квартирант. Саме він запропонував дітям відмітити свята домашнім вином.

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Чоловік разом із хлопцями почали пити вдома, а закінчили у парку на лавці. Там їх помітила вчителька.

На Одещині чоловік довів до алкогольного сп’яніння трьох хлопців віком від 10 до 12 років. Фото: motortion/Depositphotos

Найменший хлопчик почувався погано, тому жінка викликала йому швидку допомогу. Дитину госпіталізували у важкому стані. 

Наразі з усіма хлопцями все добре.

На чоловіка, який довів дітей до стану сп'яніння, та їхніх батьків правоохоронці склали протокол:

  • молодику загрожує штраф від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ч. 1 ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння;
  • батькам двох старших хлопців – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за невиконання батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП);
  • батькам 10-річного хлопця – штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 184 КУпАП). Протягом року їх вже притягали до відповідальності те, що вони не слідкували за навчанням сина і той прогулював уроки.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція розслідує побиття матір'ю 4-річної доньки, яка поскаржилися родичам.

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