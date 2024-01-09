Перебуває у "глибокій депресії": у Норвегії терорист Брейвік вимагає полегшити йому умови ув'язнення

Норвежець Андерс Брейвік, який у 2011 році вбив 77 осіб, подав проти держави позов з вимогою полегшити умови його ув'язнення. Він стверджує, що тривала ізоляція спричинила у нього "глибоку депресію".

Його позов суд розгляне у найближчі тижні, пише Reuters.

22 липня 2011 року, використавши замінований автомобіль, Андерс Брейвік убив вісім людей у молодіжному таборі Лейбористської партії. Він також застрелив 69 осіб, більшість із яких були підлітками.

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Ця трагедія є найстрашнішим злочином, вчиненим у Норвегії в мирний час.

За це злочинцю присудили 21 рік у в'язниці суворого режиму.

"Він все ще пишається тим, що зробив. Брейвік усе ще дотримується тих самих ідеологічних поглядів", – заявив адвокат міністерства юстиції Андреас Хетланд.

Злочинця вважають надзвичайно небезпечним ув'язненим. Термін його перебування за ґратами можуть продовжити, якщо його і надалі вважатимуть загрозою суспільству.

"Брейвік був ізольований близько 12 років... Він живе в повністю замкнутому світі та більше не хоче бути живим", – стверджує адвокат злочинця Ойстейн Сторрвік.

Адвокати уряду переконують, що ізоляція Брейвіка була "відносною", бо він контактував з охоронцями, священником, медичними працівниками, а також волонтером, якого злочинець більше не бажає бачити. Крім того, небезпечний вбивця раз на тиждень під час прогулянки протягом години бачить двох ув’язнених.

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