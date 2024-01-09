Україна, російське вторгнення і Тарас Шевченко: найпопулярніші статті в українській Вікіпедії у 2023 році

В українській Вікіпедії визначили 50 статей, які стали найпопулярнішими у 2023 році.

Перелік опублікувала громадська організація "Вікімедіа Україна".

При укладенні рейтингу враховували кількість переглядів з 1 січня по 31 грудня 2023 року

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Лідером минулого року стала стаття про Україну – вона набрала майже 1,7 мільйона переглядів. На другому місці – стаття про повномасштабне вторгнення Росії в Україну – її переглянули понад 1,3 мільйона користувачів. Закриває трійку лідерів стаття про українського письменника Тараса Шевченка – її шукали майже мільйон разів.

Скрін зі сайту blog.wikimedia.org.ua

Також популярними були статті про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Президента України Володимира Зеленського та начальника ГУР Кирила Буданова.

Серед визначних діячів минулого українці також цікавилися постатями Івана Франка, Лесі Українки та Степан Бандери.

Рейтинг свідчить, що користувачі активно цікавляться історичними подіями. Вони, зокрема, шукали статті про Першу та Другу світові війни, Київську Русь, Волинську трагедію та Голодомор 1932-1933 років.

Найпопулярніші серед українців історичні постаті та події за версією "Вікіпедії"

"Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни", – каже заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" Микола Козленко.

Нагадаємо, у 2022 році найпопулярнішими в українській "Вікіпедії" були статті про російське вторгнення в Україну та політичного діяча Олексія Арестовича (цьогоріч вона втратила популярність – усього 287 тисяч переглядів).

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"