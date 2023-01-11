Російське вторгнення, Арестович і Бандера: найпопулярніші статті в українській Вікіпедії у 2022 році

В українській Вікіпедії визначили 50 найпопулярніших статей у 2022 році.

Про це повідомляє громадська організація "Вікімедіа Україна".

У 2022 році найпопулярнішою була стаття "Російське вторгнення в Україну (2022)". Вона отримала майже 4 млн переглядів.

На вершину рейтингу також потрапили тексти про радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, який має понад 2 млн переглядів.

"Вікімедіа Україна"

Текст про Україну набрав майже 2 млн, а про очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру – майже мільйон.

"Вікімедіа Україна"

Також українці активно читали про Збройні сили України. Стаття посіла 5 місце в рейтингу. Текст про їхнього головнокомандувача Валерія Залужного у списку – 8.

Популярною торік була стаття про збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації "Привида Києва", вона посіла 11 місце. Текст про президента України Володимира Зеленського у списку – 17-те. Читали і про окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов", який 25 в рейтингу. Популярною стала інформація про перехід до громад ПЦУ, зайняла 21 місце.

Часто відвідували сторінки, які повʼязані з терористичними діями Росії на території України. Це стаття про президента країни-агресорки Володимира Путіна, яка в рейтингу стала сьомою та гасло "Путін – х*йло!", що на 12 місці. Текст про ідеологію "рашизму" зайняв 16 місце. Про російсько-українську війну (з 2014) зайняв 9 позицію, "Війна на сході України" – 34-у.

"Вікімедіа Україна"

Під час російської агресії в нашій країні зросла популярність вітчизняної Вікіпедії, як важливого та цінного джерела інформації. Торік її переглянули понад мільярд разів. Це абсолютний рекорд за весь час існування українського розділу енциклопедії.

Нагадуємо, у вересні українська "Вікіпедія" відбила у російської 15 млн переглядів.