Хліб із цвіркунів: в Італії дозволили продавати борошно з комах

В Італії дозволили продавати борошно, виготовлене з цвіркунів, для вживання людей.

Відповідний дозвіл отримала компанія Nutrinsect, повідомляє The Guardian.

Цвіркунів почали вирощували на заводі в італійському місті Монте-Кассіно ще у 2020 році. Там їх піддають термічній обробці, потім заморожують й подрібнюють у порошок.

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"Ресурси, необхідні для розведення цвіркунів, зокрема площа, – дуже малі, тому подібне розведення є достатньо екологічним, викиди – майже нульові", – розповів Хосе Франческо Чанні, генеральний директор Nutrinsect.

За його словами, смак комах нагадує "гарбузове насіння, фундук, а також трохи креветки".

Відомо, що цвіркунове борошно можна буде придбати в магазинах та онлайн. Воно коштуватиме 6 євро за пачку – близько 250 гривень.

Досі компанія Nutrinsect могла продавати борошно лише як корм для домашніх тварин. Однак на початку 2023 року ЄС схвалив продаж комах (цвіркунів, сарани та личинок жуків-черв'яків) для споживання людиною.

Це викликало хвилю критики від італійського уряду, зокрема спрямованої на те, щоб не допустити потрапляння комах до традиційних страв, як-от макаронів та піци.

Коли наприкінці 2023 року правила набули офіційного статусу, уряд країни дозволив продавати борошно з комах для людей, натомість запровадивши правила маркування.

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На товарі має бути позначка з вказаним походженням продукту – Acheta domesticus, що в перекладі з латини означає "домашній цвіркун".

Раніше ми повідомляли, що у супермаркетах Фінляндії продаватимуть хліб із цвіркунами.

"Цвіркуни – джерело білка, жирних кислот, кальцію, заліза й вітаміну В12", – розповів керівник однієї з найбільших пекарських компаній Фінляндії Маркус Хеллштром.

За його словами, одна хлібина з його фабрики містить близько 70 сушених домашніх цвіркунів.