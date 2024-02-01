У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки

У Дніпрі затримали місцевого мешканця, який під час словесного конфлікту вбив 11-річну дитину.
Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, трагедія сталася 29 січня на одній із вулиць міста.
Підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла дитини. Від отриманих травм дівчинка померла.
Підозрюваного у вбивстві затримали. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (пункт 2 частини 2 статті 115 КК України).
|Підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла дитини
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.
|Від отриманих травм дівчинка померла
Прокурори подали до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
|ФОТО: Дніпропетровська обласна прокуратура
Читайте також: Познайомилися в кафе: на Київщині юнака підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини