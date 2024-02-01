У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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1 лютого 2024

У Дніпрі затримали місцевого мешканця, який під час словесного конфлікту вбив 11-річну дитину.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, трагедія сталася 29 січня на одній із вулиць міста. 

Підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла дитини. Від отриманих травм дівчинка померла.

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Підозрюваного у вбивстві затримали. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (пункт 2 частини 2 статті 115 КК України).

Підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла дитини

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Від отриманих травм дівчинка померла

Прокурори подали до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

ФОТО: Дніпропетровська обласна прокуратура

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