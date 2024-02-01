"Найкращі 15 хвилин життя": в Австралії трирічний хлопчик застряг в автоматі з іграшками Hello Kitty. ВІДЕО

В австралійському штаті Квінсленд правоохоронці врятували трирічного Ітана, який заліз в автомат з іграшками Hello Kitty й застряг в ньому.

Інцидент трапився ввечері 31 січня в торговельному центрі, пише The Guardian. Хлопець поліз в автомат за плюшевою іграшкою.

На відео, яке опублікували правоохоронці, дитина сидить серед іграшок й через скло намагається дослухатися до вказівок дорослих, які підказати йому шлях до виходу.

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Пізніше стало зрозуміло, що їхні старання є безрезультатними, правоохоронці вирішили відвернути увагу хлопця, щоб розбити скло в автоматі.

Коли дитина опинилася якнайдалі від скла, поліцейські його розбили – Ітан не зрозумів, що трапилося, однак з радістю полишив ігрову пастку.

"Тепер ти точно виграв приз, яку іграшку обереш?", – сказав Ітану один з правоохоронців, який його визволяв.

За словами батька дитини Тімоті Хоппера, син заліз в автомат, коли той "на секунду відвернувся". Він додав, що, ймовірно, Ітан, який дуже полюбляє іграшки, протягом 10-15 хвилин в автоматі пережив "найкращий момент свого життя".

За словами речника поліції, це перший подібний інцидент у 21 торговельному центрі штату.

Автомат вилучили, наразі йдуть перемовини із постачальниками ігрових автоматів про майбутні заходи, які допомогли б уникнути подібних ситуації, додали правоохоронці.

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