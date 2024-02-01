"Найкращі 15 хвилин життя": в Австралії трирічний хлопчик застряг в автоматі з іграшками Hello Kitty. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
9535
1 лютого 2024

В австралійському штаті Квінсленд правоохоронці врятували трирічного Ітана, який заліз в автомат з іграшками Hello Kitty й застряг в ньому. 

Інцидент трапився ввечері 31 січня в торговельному центрі, пише The Guardian.  Хлопець поліз в автомат за плюшевою іграшкою.

На відео, яке опублікували правоохоронці, дитина сидить серед іграшок й через скло намагається дослухатися до вказівок дорослих, які підказати йому шлях до виходу. 

Реклама:

Пізніше стало зрозуміло, що їхні старання є безрезультатними, правоохоронці вирішили відвернути увагу хлопця, щоб розбити скло в автоматі. 

Коли дитина опинилася якнайдалі від скла, поліцейські його розбили – Ітан не зрозумів, що трапилося, однак з радістю полишив ігрову пастку. 

"Тепер ти точно виграв приз, яку іграшку обереш?", – сказав Ітану один з правоохоронців, який його визволяв. 

За словами батька дитини Тімоті Хоппера, син заліз в автомат, коли той "на секунду відвернувся". Він додав, що, ймовірно, Ітан, який дуже полюбляє іграшки, протягом 10-15 хвилин в автоматі пережив "найкращий момент свого життя".

За словами речника поліції, це перший подібний інцидент у 21 торговельному центрі штату. 

Автомат вилучили, наразі йдуть перемовини із постачальниками ігрових автоматів про майбутні заходи, які допомогли б уникнути подібних ситуації, додали правоохоронці. 

Реклама:

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині рятувальники визволили дитину з поштомата. 

Читайте також: У США школяр викликав 911, бо хотів обійняти правоохоронця. ВІДЕО


Реклама:


Реклама:
 719
КУЛЬТУРА

Виставка-деколонізація. Роботи львівських модерністок тепер у колекції НХМУ

Ольга Дуденко
 950
Суспільство

Як попри війну в Україні готують спортивних зірок європейського рівня

PROMOTED
 4583
Суспільство

"При стипендії 70 грн я міг програти до 1,5 тисячі за день". Як це – бути лудоманом та як позбутися ігрової залежності

Анастасія Поя