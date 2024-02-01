Росія застосовує шість сценаріїв викрадення українських дітей – уповноважена

Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для переміщення українських дітей на свою територію. Один з них – встановлення фейкового діагнозу, якого насправді у дитини немає.

Про це заявила уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, для викрадення українських дітей росіяни також використовують такі сценарії:

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спочатку вбивають батьків, а потім вивозять дітей на свою територію;

вилучають дітей безпосередньо з біологічної родини;

відокремлюють дітей від їхніх родин під час так званих фільтраційних заходів;

створюють на окупованих територіях умови, непридатні для життя дитини, а потім начебто добровільно пропонують батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, з якого їх не повертають додому.

Як зазначила Герасимчук, ще одним сценарієм є переміщення до РФ цілих спеціальних закладів, де проживали українські діти. При цьому росіяни не дають можливості Україні вивезти своїх дітей на підконтрольну територію.

За словами уповноваженої, росіяни також вивозять дітей на територію Білорусі і Росії після встановлення фейкового діагнозу, якого насправді немає у дитини, але, за твердженням окупантів, "цей діагноз потребує лікування чи реабілітації не вдома".

Нагадаємо, депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та самого Володимира Путіна.

Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України.

У Росії викрадених українських дітей психологічно цькують, обзивають за те, що вони українці, і навіть б'ють за непокору.

Україні вдалося повернути 387 із майже 20 тисяч дітей, яких викрала Росія.

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