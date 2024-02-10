Масштабна система течій Атлантичного океану наближається до "точки неповернення" – вчені

Колапс у системі течій Атлантичного океану, які допомагають регулювати глобальний клімат, відбувається набагато швидше, ніж очікувалося.

Науковці наголошують, що це "погана новина для кліматичної системи та людства". Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Science Advances, пише The Guardian.

Однак науковці поки не можуть передбачити, як скоро це станеться.

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Вчені розробили індикатор раннього попередження про порушення атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC – Atlantic meridional overturning circulation) на основі комп'ютерної моделі.

AMOC – це величезна система океанічних течій, яка є ключовим компонентом глобального регулювання клімату. Вона охоплює частину Гольфстріму та інші потужні течії, які переносять тепло, вуглець і поживні речовини з тропіків до Полярного кола, де вода охолоджується та потрапляє в глибокий океан. Таким чином енергія розподіляється навколо Землі.

Дослідники виявили, що AMOC вже на шляху до значної зміни, якої не було понад 10 тисяч років. За їхніми прогнозами, цей колапс течій матиме жахливі наслідки для багатьох частин світу.

Система течій руйнується швидше, ніж очікувалося, через танення льодовиків Гренландії та арктичних крижаних щитів. Це призводить до потрапляння великої кількості прісної води в море та перешкоджає руху солонішої та теплішої води з півдня.

Відповідно до попередніх досліджень, AMOC "перебуває в найслабшому стані за останнє тисячоліття".

Вчені зробили висновки на основі даних про солоність води в південній частині Атлантичного океану між Кейптауном і Буенос-Айресом. Вони змоделювали зміни протягом 2 тисяч років на комп’ютерних моделях глобального клімату.

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На основі цих даних, науковці припускають, що повільне зниження солоності може призвести до раптового колапсу менш ніж за 100 років.

Інфографіка: The Guardian

"Це погана новина для кліматичної системи та людства, оскільки до цього часу можна було вважати, що нахил AMOC був лише теоретичною концепцією, і він зникне як тільки буде розглянута повна кліматична система з усіма її додатковими зворотними зв'язками", – заявили дослідники.

Вони прогнозують, що у деяких регіонах рівень моря в Атлантиці може піднятися на метр, затопивши багато прибережних міст.

Вологі та сухі сезони в Амазонці зміняться, що знищить ослаблені тропічні ліси. Температури в усьому світі будуть коливатися набагато нерівномірніше.

Південна півкуля стане теплішою, а у Європі різко похолоднішає і буде менше опадів. Зміни відбудуться в 10 разів швидше, ніж зараз – це зробить адаптацію людини майже неможливою, стверджують дослідники.

"Що нас здивувало, так це швидкість, з якою відбуваються зніми. Вони будуть нищівними", – вважає провідний автор статті Рене ван Вестен з Утрехтського університету.

На його думку, людство має сприймати зміни клімату набагато серйозніше.

Нагадаємо, що зміни клімату впливають не лише на температуру, але й на швидкість вітру. Тому урагани стають настільки сильними, що науковці пропонують ввести поняття "мегаурагани".