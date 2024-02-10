"Мати тримала дітей в обіймах": поліція про загибель родини у Харкові внаслідок атаки РФ

ОНОВЛЕНО 10.02.2024 о 14:30

Поліція Харкова знайшла тіла усіх членів родини, що загинули внаслідок внаслідок атаки РФ. Зокрема, немовляти. Раніше правоохоронці заявили, що встановити тіло дитини на місці пожежі неможливо.

"Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу – чотири роки, найменший – Павло, йому було десять місяців.

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Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. Всі семеро опинилися у вогняній пастці", – розповів начальник слідчого управління Харківської області Сергій Болвінов.

Правоохоронці встановили, що старший та молодший хлопчики знаходились біля мами – вони намагалася врятуватися у ванній.

Фото: Сергій Болвінов

"Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей", – розповів правоохоронець.

Середній Михайло – "завжди бігав за татом". Поліція припускає, що чоловік, ймовірно, знепритомнів першим, а син – забився у куток. Його тіло виявили на кухні.

Всі члени родини дуже обгоріли, тож для остаточних висновків знадобиться ДНК-експертиза, каже Болвінов.

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Поліціанти вже відібрали зразки ДНК, щоб провести аналіз.

"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній", – додав Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що у Харкові через атаку російських безпілотників в ніч на 10 лютого загинуло 7 людей, троє поранені. Серед них ціла сім'я – подружжя та троє дітей. Крім того, в іншому будинку загинули 66-річний чоловік і його 65-річна дружина.

За інформацією слідчих, внаслідок обстрілу РФ стався витік палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15-ти приватних будинках.